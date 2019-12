Rabat Business School s’installe à l’Université internationale de Rabat

La Rabat Business School a inauguré son nouveau bâtiment de 12 000 m2 au sein du campus de l’Université internationale de Rabat (UIR), indique l’établissement dans un communiqué.

Ce building est le cinquième construit sur le campus de l’UIR. Il accueillera la Rabat Business School qui compte aujourd’hui 1 400 étudiants sur les 4 600 inscrits à l’UIR.

Le bâtiment regroupe un auditorium de 630 places ; sept amphithéâtres de 50 à 150 places ; 36 salles de cours ; 10 salles d’études ouvertes 24h/24h ; trois espaces de co-working ; une salle des marchés de 40 places ; deux cafétérias ; 54 bureaux pour les professeurs et le personnel ; sept bureaux pour les clubs d’étudiants ; cinq salles de réunion.

«Ce nouveau building s’inscrit dans la stratégie que nous déployons depuis deux ans et qui vise à acquérir la position de leadership en Afrique pour l’éducation au Management», a déclaré Olivier Aptel, le directeur général de la Rabat Business School, cité dans le communiqué. «Il donnera une identité forte à la marque Rabat Business School et permettra d’accueillir, selon les normes internationales les plus exigeantes, 2 600 étudiants marocains et internationaux à horizon 2023», a-t-il ajouté.