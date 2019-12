Des ONG créent une plateforme pour «défendre les droits et la dignité» des migrants

Une soixantaine d’associations de la solidarité internationale et des réseaux de migrants ont lancé, ce mercredi, la «Plateforme du 18 décembre». Un lancement qui intervient alors que le monde célèbre le 18 décembre la Journée internationale des migrants et commémore la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

«Pour nous, cette date est l’occasion de nous rappeler de l’importance que nous attachons à la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille», expliquent les ONG dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Les signataires indiquent avoir remarqué «la dégradation des conditions d’accueil des migrants, sociales et économiques». Ils considèrent aussi que «l’entrée en vigueur du Pacte Mondial pour des migrations sûres, prouve à ceux qui en doutent encore que ce Pacte n’a pas été mis en place pour protéger ou défendre les droits des migrants».

«Nous appelons les défenseurs des droits des migrants et toutes les personnes éprises de justice et engagées dans la défense de la dignité des êtres humains, à une plus grande mobilisation pour [notamment] dissiper les préjugés et sensibiliser l’opinion publique à la vraie contribution des migrants dans les domaines économique, culturel et social», poursuit le communiqué.

Les ONG appellent aussi à la mobilisation pour «rappeler que les migrations sont une réalité incontournable» et «constater que la mondialisation et l’interdépendance des pays, font que la migration internationale est devant nous». Elles dénoncent au passage «la montée en puissance des mouvements racistes, xénophobes et populistes».

«Aujourd’hui, plus que jamais, traiter chaque migrant avec dignité est l’une des exigences fondamentales qui doit guider chacune de nos actions. La migration est le grand enjeu de notre époque mais elle représente également un moteur pour l’accès aux droits fondamentaux pour tous», précise-t-on.

Et d’appeler à «rejeter les faits accomplis» et à «l’abolition des frontières, dans tous les sens du terme, entre les êtres humains».