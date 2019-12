Une filiale de BMCE Bank of Africa agréée comme établissement de paiement

Damane Cash, filiale du Groupe BMCE Bank of Africa spécialisée dans le transfert d’argent, annonce dans un communiqué avoir obtenu l’agrément de Bank Al Maghrib pour l’exercice de l’activité d’établissement de paiement.

«L’accession de Damane Cash au statut d’établissement de paiement lui permet d’étendre son activité à l’ouverture de comptes de paiement et l’offre de services de paiement mobile adossés à ces comptes. Cette offre renforce le dispositif de distribution alternatif du Groupe BMCE Bank of Africa visant à adresser la clientèle non bancarisée, notamment au niveau des régions éloignées», indique la même source.

Créée en 2008, Damane Cash a connu une restructuration à tous les niveaux, notamment le système d’information, le processus d’exploitation et le réseau de points de vente.