Rabat : Des partenariats pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap

Huit accords de partenariat ont été signés, vendredi à Rabat, entre le ministère de la Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille d'une part et les collectivités territoriales impliquées dans le programme villes accessible et les associations œuvrant dans le domaine de la promotion des droits des personnes handicapée d'une autre part.

La signature de ces accords de partenariat s'inscrit dans le cadre de la rencontre nationale à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées, organisée par le ministère de la Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille visant l'accompagnement de cette catégorie en matière d'insertion professionnelle et de promotion des initiatives inclusives.

Dans le cadre du programme national villes accessibles, trois accords de partenariat portant sur la mise à disposition d'accessibilités au profit des personnes en situation de handicap ont été signés entre le ministère et les conseils communaux de Berkane, Souk El Arbaa du Gharb et Ouezzane. Le programme villes accessibles vise à faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les services et besoins quotidiens afin d'assurer leur intégration dans la société et leur participation à la vie publique ainsi que veiller sur l'inclusion de la dimension des accessibilités dans tous les programmes de développement.

Par ailleurs, cinq autres accords ont été signés entre le ministère et les associations œuvrant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, avec une couverture financière de 1 500 000 dirhams. Ces cinq accords visent à contribuer à la réduction de la pauvreté des groupes vulnérables à travers l'intégration et le développement socio-économiques, la prise en charge des personnes en situation de difficultés d'apprentissage et de troubles qui les accompagnent, ainsi que l'intégration touristique des personnes en situation de handicap.