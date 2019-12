Casablanca : Arrestation de trois suspects pour détention d'arme à feu et trafic de drogue

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a arrêté, vendredi soir, trois individus âgées entre 28 et 61 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de détention d'une arme à feu et de trafic de drogue et de psychotropes.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a indiqué dans un communiqué que deux suspects ont été arrêtés au village Ibn Rekab aux environs de la ville de Zemamra, ajoutant que l'opération de fouille a permis la saisie d'un kilogramme de cocaïne, d'une arme à feu artisanale et d'une arme blanche de grande taille.

Le fournisseur principal de ces deux mis en cause a été, quant à lui, arrêté au village Rouakla aux environs de la région Sidi Rehal à Casablanca, précise la même source. Les opérations de pointage du troisième suspect ont révélé qu'il faisait objet d'un avis de recherche national de la part de la police judiciaire d'El Jadida, pour son implication présumée dans une affaire relative au trafic de drogue et de psychotropes, selon la DGSN.

Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.