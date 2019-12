Botola Pro : Tetouan leader, Beni Mellal toujours lanterne rouge

Le Moghreb de Tetouan affrontait le Fath de Rabat, dans le cadre de la neuvième journée de Botola Pro. Les Tetouanis se sont inclinés sur la plus petite des marques au stade Moulay Hassan (Kombous 17’). Avec cette victoire, le FUS se retrouve à 5 points du MAT qui est toujours leader.



Le Rapide Oued Zem recevait l’Olympic de Safi et s’est imposé 3 buts à 1 (El Bahraoui 38’ - 60’ et Abouzhar 90’; Ouattara 43’). Le RCOZ s’extirpe de la zone rouge et compte maintenant 7 points. L’OCS en a 8.

Le Mouloudia Oujda s’est incliné à domicile contre l’AS FAR de Rabat. Les Militaires ont inscrit deux buts sans en encaisser (Rahouli 39’, Bahi 78’). L’AS FAR monte sur la troisième marche du podium, avec 13 points. Le MCO et la RS Berkane ont également 13 points.

Le Raja Beni-Mellal, lanterne rouge du championnat depuis le début de saison, s’est encore incliné à l’extérieur contre l’Ittihad Tanger. L’unique but est signé Anouar en toute fin de rencontre (86’). Une sixième défaite amère pour les Mellalis qui n’ont récolté qu’un seul point en sept journées.