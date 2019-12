La normalisation avec Israël derrière l’annulation de la réunion entre Pompeo et Mohammed VI ?

Mike Pompeo a quitté le Maroc sans rencontrer le roi Mohammed VI, alors que l'entrevue avait pourtant été annoncée par le Département d’Etat. Ce qui n’est pas sans soulèver des interrogations.

Le ministère marocain des Affaires étrangères n'a pas communiqué sur le motif de l’annulation de ce rendez-vous, alors que le souverain se trouve à Rabat et non à l'étranger. D’ailleurs, il préside ce soir une veillée religieuse à l’occasion du 21è anniversaire du décès du roi Hassan II, indique un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.

En l'absence d'une réaction officielle, le quotidien Achark Al Awsat, dans son édition de ce vendredi 6 décembre, attribue l’absence d’une audience royale accordée à Pompeo à l’«agenda de pression» pour une normalisation avec Israël que le chef de la diplomatie américaine voulait imposer.

Le chef de la diplomatie des Etats-Unis «est venu au Maroc avec la demande d’établir des relations avec Israël au même niveau que celui de 1994, lorsque Tel Aviv avait ouvert un bureau de liaison à Rabat. Néanmoins, Rabat estime que la situation en 1994 est complètement différente de celle de 2019», rappelle Achark Al Awsat.

Et d’ajouter que le royaume n’aurait pas apprécié la réunion entre Mike Pompeo et le Premier ministre israélien, tenue le mercredi 4 décembre à Lisbonne, à seulement vingt-quatre heures du déplacement du secrétaire d’Etat au Maroc.

Une chaîne israélienne a, d’ailleurs, révélé que les Etats-Unis ont proposé au Maroc, Oman, Emirats arabes unies et au Bahreïn de signer un pacte de non-agression avec Israël.

En novembre 2009, le Maroc avait refusé de se plier aux pressions américaines pour recevoir l’ancien ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Liberman, notamment exprimées par le sénateur George Mitchell alors envoyé de l'ex-président Barack Obama au Moyen-Orient.