Le Maroc cité dans un meurtre au Royaume-Uni

La femme et son petit ami, auteur présumé d'un meurtre ont été arrêtés à l'aéroport de Londres Heathrow. / DR

Le Maroc est cité dans l’affaire du meurtre d’un homme à Cathays, au centre de Cardiff, capitale du pays de Galles.

Selon le média britannique Birmingham Mail, Aseel Arar aurait réservé des vols au Maroc pour elle-même et Abdulgalil Aldaobhni à la suite du meurtre présumé avant leur arrestation à l'aéroport de Heathrow.

Les faits remontent au 2 juin dernier à Cardiff, lorsque Abdulgalil, son frère Mustafa Aldaobhni et Shafique Shaddad aurait assassiné Fahad Mohamed Nur avec 21 coup de couteau», selon le procureur.

Si Shaddad a été arrêté à Newport le 4 juin, Mustafa Aldobhani a été arrêté le 5 juin et conduit au commissariat de Bethnal Green à Londres avant que la police britannique n’arrête son frère Abdulgalil et sa petite amie plus tard.

Si les accusés continuent de nier leur crime, le procès devant le juge d’un tribunal pays de Galles s’est ouvert et devrait durer de quatre à six semaines, conclut Birmingham Mail.