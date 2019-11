Boxe : Rico dénonce les commentaires haineux visant Badr Hari, qu’il affronte le 21 décembre

A l’approche du tant attendu «Glory Boxing collision 2» où il affrontera Badr Hari, le 21 décembre prochain à Arnhem (Pays-Bas), le boxeur néerlandais Rico Verhoeven appelle les utilisateurs des réseaux sociaux au calme et regrette le nombre de commentaires haineux visant son adversaire. «Ce match n’est pas une bataille entre les Pays-Bas et le Maroc», a-t-il précisé lors d’une rencontre, relayée ce mardi par Gids TV.

«De mauvaises choses ont été dites et je me sens responsable d’y répondre», a-t-il expliqué en exprimant son embarras face à «toute la haine que l’on peut trouver sur les réseaux sociaux». «Au lieu de nous séparer et de prôner la division, regardons tout ce que nous avons de commun : Badr Hari est lui aussi un sportif de très haut niveau et un père de famille», a déclaré encore Rico.

Par ailleurs, celui-ci tient à préciser qu’il faut distinguer la haine de l’esprit de compétition faisant que les deux joueurs soient déterminés à remporter le combat. Sans pour autant fermer les yeux sur l’enjeu de ce match, le champion a lancé : «Je suis le meilleur et je montrerai, le 21 décembre, que je suis le meilleur».

Ce combat est le deuxième entre les deux kickboxeurs, le premier datant de 2016. Rico Verhoeven l’a remporté suite au forfait de Badr Hari, suite à une blessure à l’avant-bras.