Maroc : Un individu arrêté à Nador en possession de plus de 50 000 comprimés d'Ecstasy

Les éléments de la police judiciaire de Nador ont arrêté, lundi sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un individu âgé de 27 ans en flagrant délit de possession de 50 013 comprimés psycotrophes de type Ecstasy.

Les opérations d’enquête et d’investigation ont permis d’arrêter le suspect à bord d’un véhicule léger à la commune rurale Tafrisst dans la zone de Driouch à 70 km d’Al Hoceima, a indiqué la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le mis en cause était en possession de sacs en plastiques soigneusement enroulés et dissimulés à l’intérieur de la voiture et contenant 50 013 comprimés d’ecstasy.

L’opération de perquisition à l’intérieur du domicile du prévenu a également abouti à la saisie d’une grande moto, dont l’origine demeure suspecte, a poursuivi la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.