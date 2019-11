Maroc : L'OCP lance @tmar, sa nouvelle application de conseil agricole

Le Groupe OCP, à travers le programme Al Moutmir, a annoncé ce lundi le lancement de @tmar, la nouvelle application mobile de conseil agricole.

Développée avec et pour les agriculteurs, cette application ambitionne de «rendre l’information scientifique disponible pour tous, tout en facilitant la prise de décision relative à l’activité agricole notamment sur le volet technique, agronomique et économique», indique un communiqué de l’OCP.

Cette application comprend les besoins et préoccupations réels des fermiers, plus particulièrement les petits agriculteurs, explique-t-on. L’agriculteur peut ainsi, entre autres, suivre sa parcelle tout au long de l’itinéraire technique de sa culture, s’orienter dans le choix de l’engrais NPK à utiliser pour un rendement optimal et être informé en temps réel des données et des prévisions météorologiques concernant sa région (précipitations, évapo-transpiration, vent, humidité des sols…).

«Facile et intuitif, ce bouquet de services repose sur des concepts et modèles technologiques avancés tels l’intelligence artificielle, l’imagerie satellite et autres qui permettent d’apporter des recommandations sur mesure à chaque agriculteur en fonction de ses besoins», ajoute le groupe.

Et l’OCP de préciser que @tmar couvre d’ores et déjà plusieurs cultures parmi les plus répandues au Maroc (céréales, légumineuses, arboriculture et maraichage) et sera enrichie au fur et à mesure en fonction des besoins et retours des agriculteurs afin d’offrir de nouveaux services.

«Application 100% marocaine», @tmar a été conçue et développée dans sa globalité par une expertise technique nationale et est disponible gratuitement sur Google Play Store (Android) et sur l’App Store (IOS).