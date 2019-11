Rabat : Arrestation de deux partisans de Daech qui planifiaient des attentats

Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a arrêté ce dimanche deux éléments partisans de Daech, âgés de 30 et 34 ans et actis dans la ville de Rabat.

Les investigations sécuritaires ont révélé qu'outre leur adhésion totale à l'agenda du groupe terroriste, à son apologie et à sa propagande. De plus, les deux éléments arrêtés planifiaient et préparaient l'exécution de projets terroristes sur le territoire indique un communiqué du BCIJ.

Par ailleurs, cette opération a permis la saisie de différents appareils électroniques, en plus d'armes blanches, précise la même source.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme.