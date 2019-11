Une criminologue fait témoigner les femmes de Daech sur les pratiques sexuelles des jihadistes

Regroupant une vingtaine de témoignages de femmes, le dernier ouvrage de la criminologue et sociologue néerlandaise Marion Van San s'intéresse à la vie sexuelle des jihadistes de Daech en Syrie. Intitulé «Kalifaatontvluchters», cet ouvrage de la chercheuse de l’université Erasme de Rotterdam se base sur des échanges via Whatsapp, mais aussi des e-mails de combattants et de leurs compagnes en Europe, en plus des rapports d’écoutes sur les appels échangés entre ces couples, a rapporté ce mardi le site du quotidien belge La Libre.

Selon les témoignages de certaines responsables au sein de Daech, «le califat ressemblait un peu à un bordel géant», avec des boutiques spécialisées, des pratiques d’esclavage sexuel et de vente de femmes structurées.

Marion Van San rapporte ainsi qu’à leur arrivée, les femmes ont le choix entre le mariage ou la prostitution. Une témoin explique d’ailleurs qu’à son arrivée en Syrie, elle a eu le choix entre ces deux options, afin de pouvoir continuer à sortir. «Un bureau de mariage avait d’ailleurs été installé à Al-Bab, une ville du nord de la Syrie contrôlée par Daesh», explique la même source.

Ces révélations s’ajoutent à celles de la journaliste Judit Nerink, qui a évoqué des «maisons de lingerie» similaires aux sexshops, au cœur de Raqqa.