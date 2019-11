Royaume-Uni : Boris Johnson renonce à ouvrir une enquête sur l’islamophobie

Les Britanniques de confession musulmane craignent que «les crimes de haine et le racisme anti-musulman ne soient plus contestés» après que le Premier ministre Boris Johnson a renié son engagement à ouvrir une enquête sur l’islamophobie au sein du Parti conservateur, indique le journal Metro.

En juin dernier, Boris Johnson avait promis d’ouvrir une enquête sur l’islamophobie. De nombreux musulmans avaient d’ailleurs appelé à ouvrir une enquête indépendante.

Cependant, vendredi dernier, le Premier ministre a déclaré qu’il n’y aurait pas d’enquête sur l’islamophobie, mais plutôt sur les «préjugés de toutes sortes».

Siema Iqbal, cofondatrice de l’association «Advancing Voices of Women against Islamophobia», a déclaré que, pour elle, le message était clair : «Les musulmans n’ont aucune importance», ajoutant trouver cela «bouleversant».

Et d’ajouter : «Le refus de Boris Johnson d’enquêter sur le véritable problème de l’islamophobie, vécu par les musulmans dans tout le pays et alimenté par lui-même et par des membres de son parti, n’est malheureusement pas une surprise pour de nombreux musulmans britanniques, mais c’est totalement inacceptable.»