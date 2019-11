Coupe du trône : Une belle finale TAS - HUSA

Les demi-finales de la Coupe du trône se sont jouées ce week-end.

Samedi, Tihad de Casablanca (TAS) éliminait le Difaâa d’El Jadida. Le petit poucet de cette compétition a pu marquer après avoir sollicité la VAR à deux reprises : la première fois pour obtenir un penalty suite à une main dans la surface de réparation et la deuxième pour valider le but qui avait franchi la ligne. Le TAS, fraîchement promu en deuxième division, est donc qualifié pour la finale et devra se défaire du Hassania d’Agadir.

Le HUSA est en forme depuis le début de saison. Après s’être qualifié pour la phase de groupes de coupe de la CAF, les Gadiris n’ont fait qu’une bouchée aujourd’hui du Moghreb de Tetouan, réduit à 10 dès la 7è minute. Trois buts ont été inscrits : Bouftini pour deux penaltys (10’ et 90+3’) et Seyam (42’). Avec cette victoire, le HUSA a obtenu son ticket pour la finale du 18 novembre qui se jouera à Oujda.