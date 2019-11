Coupe de la CAF : La RSB surclasse Fosa Juniors, le HUSA élimine Green Eagles

La Renaissance sportive de Berkane et le Hassania d'Agadir se qualifient pour la phase de groupes de Coupe de la CAF.

La RSB a surclassé Fosa Juniors à domicile avec un score de 2-0 à Madagascar. Traoré (8', 27'), Aziz (36', 44') et Laachir (69') sont les buteurs ce soir. Aucun but n'a été encaissé par Laaroubi.

A Agadir, le HUSA a eu chaud. Les Green Eagles marquent à la 65e minute de jeu et Melouki égalise dix minutes plus tard. Il faudra attendre la fin de la rencontre pour que Berkaoui donnent l'avantage à ses coéquipiers (87'). Au match aller, les deux clubs se sont quittés sur le score d'un but partout.

Avec ces résultats, la RSB et le HUSA se qualifient pour la phase de groupes de Coupe de la CAF.