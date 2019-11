Melilla : Des associations dénoncent le racisme visant les enfants marocains chez McDonald’s

«Venez comme vous êtes». Ce célèbre slogan de McDonald’s semble ignoré dans l’enclave espagnole de Melilla. Une médiatrice et enseignante membre de Médecins du monde a en effet accusé McDonald’s de l’avoir empêchée de manger dans le restaurant car elle était accompagnée de trois enfants marocains.

Dans le cadre de ses actions, Nour Al Houda a animé des ateliers de prévention contre la toxicomanie chez les jeunes et les enfants du centre La Purísima. «A la fin des cours, mercredi, elle s’est arrêtée au McDonald’s avec trois de ses élèves, impatients de profiter du menu jouets (…) En se rendant à la caisse, elle a remarqué que le responsable parlait mal aux mineurs, et les a ensuite mis dehors», a révélé samedi El Español, en indiquant que cette attitude était passible de deux ans de prison en Espagne.

La même source, qui a pris contact avec l’éducatrice, rapporte que les enfants avaient entre 11 et 12 ans et résidaient au centre depuis au moins huit mois. «Il ne peuvent pas manger ici, vous devez commander des menus à emporter», aurait répondu le responsable en s’adressant à l’associative. Celle-ci explique au média qu’ils ont même été interdits de se mettre en terrasse, sous prétexte que les jeunes seraient «des criminels».

L’information est remontée après la décision de Nour Al Houda de diffuser un message audio via Whatsapp où elle relate les faits, en appelant les internautes à continuer de diffuser le contenu jusqu’à ce que l’enseigne présente des excuses officielles et publiques. «Trois enfants orphelins vivant dans un centre pour mineurs sont pour eux [des citoyens invisibles], des enfants qui n’existent pas», a-t-elle dénoncé.

Dans des déclarations à El Español, la médiatrice a affirmé que le responsable «a tenté de [la] faire sortir de l’endroit pour éviter le scandale, car certaines familles assises étaient dérangées». La femme et les trois enfants ont fini par quitter les lieux et se rendre à une pizzeria en face. «Personne ne s’est interposé pour interpeller le responsable sur son comportement», a-t-elle déploré. «Je dénonce parce que je ne veux pas que cela se normalise», a-t-elle encore souligné.

Le clown du McDo n’aime pas les enfants marocains ?

Ce qui affecte le plus Nour Al Houda, «c’est que les enfants prennent cette attitude comme normale et l’intériorisent avec résignation». «Dans la nuit, l’un d’eux a dû être conduit aux urgences à cause d’une dépression nerveuse», ajoute El Español, citant toujours l’accompagnatrice.

A Nador, la section locale de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) a dénoncé cette discrimination, appelant à boycotter une enseigne raciste. Pour l’ONG, il s’agit en effet d’un «racisme odieux».

Macdonald Melilla refuse de servir 3 enfants marocains non accompagnés avec une activiste. Un racisme odieux contre des enfants qui ne voulaient que manger.

AMDH Nador demande à boycotter cette chaîne de restaurants raciste. pic.twitter.com/YN0K58lwZJ — AMDH Nador (@NadorAmdh) November 3, 2019

Par ailleurs, Nour Al Houda précise à El Español que cette attitude n’est pas un cas isolé. «Parfois, les enfants du centre me demandent de faire les courses pour eux dans les supermarchés, car ils en sont chassés (…) ils ne peuvent même pas acheter un yaourt», dénonce-t-elle.

Pour cette raison, «des associations locales à Melilla ainsi que l’AMDH à Nador ont lancé désormais une campagne dès ce week-end», explique ce dimanche le président de l’ONG marocaine, contacté par Yabiladi.

Celsa Andrés, vice-présidente de Médecins du monde, fustige pour sa part «une honte et un autre exemple de la xénophobie qui est vécue dans ces lieux et du racisme à l’égard de ces enfants, qui sont aussi des orphelins et en situation de vulnérabilité». Dans ce sens, elle n’exclut pas de porter plainte contre McDonald’s.