France : Plus de 50 personnalités appellent à une marche contre l'islamophobie

Une cinquantaine de personnalités appellent à investir les rues le 10 novembre à Paris contre la stigmatisation des musulmans de France.

«Depuis des années, la dignité des musulmanes et des musulmans est jetée en pâture, désignée à la vindicte des groupes les plus racistes qui occupent désormais l’espace politique et médiatique français, sans que soit prise la mesure de la gravité de la situation», indiquent les organisateurs dans une tribune, publiée dans Libération.

Le 10 novembre, ils veulent ainsi marcher pour dire «stop aux discours racistes qui se déversent sur nos écrans à longueur de journée, dans l’indifférence générale et le silence complice des institutions étatiques chargées de lutter contre le racisme ; stop aux discriminations qui visent des femmes portant le foulard, provoquant leur exclusion progressive de toutes les sphères de la société ; stop aux violences et aux agressions contre les musulmanes et les musulmans, qui se retrouvent progressivement déshumanisés et stigmatisés, faisant d’eux des terroristes potentiels ou des ennemis de l’intérieur ; stop aux délations abusives jusqu’au plus haut niveau de l’Etat contre des musulmans dont le seul tort serait l’appartenance réelle ou supposée à une religion ; stop à ces dispositifs de surveillance de masse qui conduisent à une criminalisation pure et simple de la pratique religieuse».

Ils appellent «toutes les organisations, toutes les associations, tous les collectifs, toutes les fédérations de parents d’élèves, tous les partis politiques, toutes les personnalités, tous les médias, toutes les personnes solidaires à se joindre à cet appel solennel et à répondre présent à la marche du 10 novembre prochain».

Parmi les signataires figurent notamment l’humoriste Yassine Belattar, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, l’historienne Mathilde Larrère, l’enseignante Laurence De Cock, mais aussi des organisations comme le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), le Comité Adama et l’Union nationale des étudiants de France (Unef).