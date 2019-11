Blanchiment d’argent : Cinq Marocains arrêtés dans une nouvelle opération en Italie

Les autorités italiennes poursuivent leur chasse aux blanchisseurs d’argent. Après le démantèlement, la semaine dernière, d’un réseau à Florence, une autre opération anti-drogue dans la région de Plaisance (Picacenza) a permis l’arrestation de cinq Marocains, un Albanais et un Italien, rapporte le média Il Piacenza.

Les enquêtes de la police de Fiorenzuola, coordonnées par le procureur adjoint, ont ainsi confirmé les liens entre différents types de trafics de drogue et les réseaux de blanchiment d’argent. «Grâce également aux informations fournies par un toxicomane», les Carabiniers ont réussi à démanteler le réseau. Les membres de ce dernier «avaient trouvé un terrain fertile à Fiorenzuola, Pontenure et Cadeo et semblaient utiliser le même modus operandi que ceux arrêtés par la Garde des finances» à Florence, poursuit-on.

Et le média de préciser que l’Albanais et l’Italien ne feraient pas partie de ce réseau composé de Marocains, mais seraient plus ou moins liés à ce trafic.

La semaine dernière, la police judiciaire italienne et la Garde des finances à Florence ont annoncé l’arrestation de sept personnes qui seraient impliquées dans un transfert illicite d’argent vers le Maroc. «Les bénéficiaires de ce réseau de blanchissement d’argent illégal, pour la plupart Marocains, appartiennent à deux groupes criminels», poursuit le média, précisant que cette activité financière criminelle est transnationale.

L’argent a été transféré en contournant les canaux traditionnels du système bancaire à l’aide de l’application de messagerie instantanée WhatsApp. «Il suffisait d’envoyer l’image d’une attestation de la somme d’argent qui devait être remise au bénéficiaire au Maroc et aux responsables de succursales nord-africaines (du réseau illégal) pour remettre l’argent au destinataire du lieu», explique-t-on.