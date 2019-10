Botola Pro - 5è journée : L'AS FAR remporte le derby de Rabat

La 5è journée de Botola Pro commençait ce week-end avec le derby de Rabat.

Le Fath de Rabat recevait l'AS FAR de la même ville au stade Moulay El Hassan. La première période est celle du FUS qui marque à deux reprises (Badammosi 2' et Benabid 30') et encaisse un but (Toungara 6'). Au retour des vestiaires, le coaching de Talib s'avère gagnant puisque ses hommes inscrivent trois buts : Amimi sur penalty (49'), Fikri (68') et Gnaou en fin de rencontre (82'). Côté FUS, Mohamed Saidi et Saad Ait Khorssa sont expulsés, laissant l'équipe terminer le match à neuf. Score final, 4 buts à 2 pour l'ASFAR qui enregistre sa deuxième victoire en quatre journées. C'est la deuxième défaite pour le FUS qui n'a collecté que cinq points depuis le début de saison.

Le Rapide Oued Zem s'est imposé à domicile contre le Raja Beni-Mellal sur le score de 3 buts à 1 (Laroui 50', Rouhi 58' et Guiro csc 86’). Benjelloun réduit la marque dans le temps additionnel mais ce ne sera pas suffisant. Avec cette victoire, le RCOZ s'éloigne de la zone rouge avec 4 points au compteur. Le RBM, quant à lui, est dernier du classement sans aucun point.

L'Olympique de Safi et le Raja Casablanca se sont neutralisés. Les deux équipes se partagent les points et elles en comptabilisent 4 chacune.

FT | ? | Plenty of chances created but it finishes in a draw at Almassira stadium#OcsRaja 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/gs3r4zOVQF — Raja Club Athletic (@RCAOfficiel1949) October 27, 2019

L'ittihad de Tanger et le Mouloudia n'ont pas pu se départager ce soir. Aucun but n'est inscrit. L'IRT a 2 points, le MCO en a 7.

En rattrapage de la 2è journée de championnat, le Wydad Casablanca recevait le Youssoufia Berrechid. Tighazoui ouvre la marque pour le WAC en première période. Zakaria Fati égalise à l'heure de jeu et permet à ses coéquipies de souffler. Mais c'est sans compter sur l'acharnement des Rouges, poussés par leur public. El Kaabi puis Babatunde s'illustrent et permettent au WAC de prendre les 3 points. Le CAYB est dans la zone rouge avec aucun point.