Une Marocaine parmi les 9 candidats pour le titre du Défi de la lecture arabe 2019

Neuf candidats dont la Marocaine Fatimazahra Akhiar se sont qualifiés au prochain tour de la quatrième édition de l'Arab Reading Challenge (Défi de la lecture arabe).

Élève au lycée Cadi Ayyad à Tétouan, Fatimazahra Akhiar représente le Maroc après avoir remporté le concours national de lecture.

Au terme du Prime 5 de ce programme diffusé chaque semaine, trois candidats sur douze ont quitté la compétition, a indiqué samedi la Fondation internationale Mohammad Bin Rashed Al Maktoum, organisatrice de l'événement. Les 9 candidats qui restent en lice représentent le Maroc, le Koweït, l'Algérie, la Tunisie, l'Arabie saoudite, la Palestine, les Etats arabes unis, le Sultanat d'Oman, le Soudan.

Tout au long de huit semaines, les participants prenennt part à plusieurs activités culturelles qui mettent la lumière sur leur capacité de lecture pour développer leur réflexion.

Lancé en 2016, le Défi de la lecture arabe est doté de 11 millions de dirhams émiratis, soit 3 millions de dollars environ.

L'édition 2019 a connu une participation record qui a atteint plus de 13,5 millions d'élèves de 49 pays et plus de 62 mille établissements scolaires sous la supervision de 113 mille enseignants.

A rappeler que l'élève marocaine Meryem Lahcen Amjoune avait remporté le titre de l'édition 2018.