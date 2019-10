L’un des fondateurs du groupe Tagadda, Mohamed Louz n’est plus. / DR

L’artiste populaire Mohamed Louz s’est éteint, mercredi, à l’âge de 60 ans, des suites d’une longue maladie, apprend-on auprès du Syndicat marocain des professions de musique. Feu Louz est l’un des fondateurs du célèbre groupe Tagadda qui a marqué de son empreinte la musique ghiwanie dans les années 70 et 80.

L’artiste a entamé sa carrière musicale avec le groupe Lejwad avant de rejoindre Tagadda, avec lequel il s’est fait connaître grâce à sa maestria de la taârija, puis de fonder son propre groupe de musique nommé Louz.

L'artiste populaire s’est également distingué sur les planches et lors de ses apparitions dans des téléfilms et séries, dont «Dar Mi Hnia» et «Jouk El Aamyin» (L'Orchestre des aveugles).

Le président du Syndicat marocain des professions de musique, Ahmed Alaoui, a salué les qualités humaines de Feu Louz qui lui ont valu l'amour du public et des artistes.

Feu Louz était un artiste créatif qui a laissé derrière lui un riche répertoire de chansons et d’albums tirés du folklore marocain, qui trouvent encore une résonance auprès du public marocain, a-t-il assuré.