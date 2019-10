Belhanda et El Arabi : Les joueurs marocains se sont faits remarquer en Ligue des champions

La troisème journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions UEFA a débuté ce soir. Deux joueurs marocains se sont distingués, chacun à sa manière.

L'Olympiakos le Pirée recevait le Bayern Munich. Les Grecs s'inclinent sur le score de 3 buts à 2, avec un but de Youssef El Arabi. C'est lui qui ouvre la marque à la 23è minute de jeu, avant l'égalisation de Lewandowski dix minutes plus tard. Au retour des vestiaires, les Allemands prenennt l'avantage via Lewandowski pour son doublé (62') puis Tolisso (75'). Guiherme réduira la marque en fin de rencontre mais ce ne sera pas suffisant. Le Bayern prend la tête du groupe B avec 9 points. Les coéquipiers d'El Arabi enregistrent quant à eux leur deuxième défaite.

El Arabi goal Olympiakos vs Bayern Munich 1-0 #OLYBAYpic.twitter.com/UK94SPZ3rJ — CFC (@Zwodde__) October 22, 2019

Dans le groupe A, le Galatasaray de Younès Belhanda recevait le Real de Madrid. Les Turques s'inclinent sur la plus petite des marges alors qu'ils avaient dominés dans le jeu. Tony Kroos est l'unique buteur de la rencontre (18').

Avec cette première victoire, le Real se relance dans ce groupe A. Les Stanbouliotes sont quant à eux derniers du groupe avec un seul point. Belhanda est sorti à la 66è minute, hué par les supporters, auxquels il n'a pas manqué de répondre de manière déplacée.