Belgique : Ahmed Laaouej à la tête de la fédération bruxelloise du PS

Le chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej, a été élu président de la fédération bruxelloise du PS avec 52,5% des voix, indique la fédération dans un communiqué ce samedi en début de soirée, relayé par l’agence Belga. Le Belgo-Marocain succède ainsi à Laurette Onkelinx.

Née à Liège de parents tous les deux Marocains et issu d’un milieu populaire, le Belgo-marocain Ahmed Laaouej est le cinquième enfant d’une famille rifaine ayant immigré en Belgique dans les années 60.

Après des études en droit, parce qu’il avait un goût pour les questions juridiques et administratives, comme il nous l’avait expliqué il y a deux ans, Ahmed Laaouej s’était découvert un penchant pour les chiffres et avait fait des études en droit fiscal et finances publiques. Une fois son diplôme décroché, il avait passé un concours du ministère des Finances et l’avait intégré en tant qu’inspecteur à l’administration des Finances.

Parallèlement, il s’était aussi engagé dans la vie politique. Cette élection à la tête de la fédération bruxelloise du PS est donc une belle consécration.