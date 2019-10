France : Plainte du préfet de la Drome contre un musulman qui dénonce le climat islamophobe

L’État souhaite porter plainte pour diffamation contre un responsable associatif qui dénonce un «climat raciste et islamophobe» en France, indique Franceinfo.

Engagé dans la vie politique locale et associative de la ville de Valence, Hakim Madi ne cache pas son inquiétude après les propos d’Emmanuel Macron appelant à «bâtir une société de vigilance» pour savoir repérer «les petits gestes qui signalent un éloignement d’avec les lois et valeurs de la République».

Le premier message d'une conversation qui a fait réagir le préfet de la Drôme. / Ph. Capture d'écran Facebook - Franceinfo

Sur Facebook, le 14 octobre dernier, il a ainsi demandé à la députée LREM Mireille Clapot de réagir aux propos du président. Dans son message, il explique qu’il «fait cela pour que vous ne puissiez pas dire que vous ne saviez pas… que votre France suit les pas de celle de Vichy». «Choisissez le bon camp de l’histoire de France, (...) notre pays est en train de filer tout droit vers l’abîme, vers l’innommable, vers l’apartheid !», conclut-il.

Pour Hakim Madi, «le président et son clan de ministres livre (sic) une bataille haineuse envers une frange de la population» et entretiennent un «climat islamophobe et raciste».

La préfecture de la Drôme estime que ces faits relèveraient du délit de diffamation publique à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique. Le préfet Hugues Moutouh estime que ces «propos inacceptables conduisent à dresser les Français les uns contre les autres, et à créer, dans notre pays, un climat dangereux de haine et de violence».

Dans un communiqué, la préfecture de la Drôme a écrit au Procureur de la République, faisant part de son souhait de porter plainte contre Hakim Madi. Le procureur n’a pas encore donné suite à cette requête.