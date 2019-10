Sextorsion : Un réseau de cybercriminels démantelé à Skhirat

Les services de police et de la gendarmerie de Skhirat ont interpellé, cette semaine, quatre cybercriminels spécialisés dans le chantage sexuel via les réseaux sociaux.

Les mis en cause piégeaient leurs victimes dans des discussions érotiques directes, avant de les filmer dans des positions compromettantes pour les faire chanter, rapporte ce vendredi le journal Al Akhbar.

Plusieurs personnes auraient porté plainte auprès des services de police de Témara et de Rabat, suite à des chantages répétitifs, les victimes présumées affirmant avoir été «manipulées par des inconnus qui ont réussi à les filmer dans des positions sexuelles indécentes via les discussions érotiques sur internet».

Les investigations entreprises par les éléments de la police ont permis d’identifier et de localiser les accusés dans un appartement à Skhirat. Une descente dans ledit appartement a permis d’interpeller deux filles et leurs deux compagnons. Des ordinateurs et des équipements électroniques sophistiqués ont aussi été saisis lors de la perquisition.

Cette bande criminelle aurait été dirigée par une jeune fille âgée d’une vingtaine d’années qui «usait de son charme et s’exhibait nue devant ses victimes, en ciblant des ressortissants de pays du Golfe».

Les sources autorisées, citées par le journal, n’excluent pas d’autres révélations et développements dans cette affaire, à l’issue des enquêtes approfondies menées par le juge d’instruction, car certaines victimes présumées auraient renoncé à porter plainte pour éviter les scandales.