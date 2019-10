Le Pentagone prépare des changements pour les exercices «African Lion» tenus au Maroc

Le Pentagone prépare de grands projets pour les exercices militaires «African Lion», qui se déroulent depuis 16 ans au sud du Maroc. Le corps des Marines devrait céder le commandement de l’opération à l’«US Army Africa, qui doit assumer la responsabilité de la planification et l’exécution» des manœuvres, indique le général Roger Cloutier, le chef de l’USARAF, dans une interview accordée à la publication en ligne Time Army.

La nouvelle version de l’«African Lion» impliquera une planification logistique théâtrale et stratégique, des tirs d’armes navales, des forces d’opérations spéciales et même des bombardiers et des moyens à voilure fixe hors de l’Europe», précise le commandant.

Ces grandes ambitions exprimées par Roger Cloutier apporteront un changement dans le lieu traditionnel ayant accueilli les exercices durant les seize précédentes éditions. «Nous allons faire une logistique très complexe et ouvrir le théâtre dans trois pays différents», a révélé le général.

Cloutier a affirmé que la version «African Lion» de 2020 «sera deux à trois fois plus important que celle de l'an dernier. Mon objectif est que ce soit le plus grand exercice qui se déroule sur le continent africain». L'African Lion 2019 avait connu la participation de 2 500 militaires des armées du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie, de l'Espagne, de la France, du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Le projet annoncé par le général Roger Cloutier marque une rupture avec l’essence même de l’«African Lion». L’opération devrait passer d’un exercice réunissant particulièrement des soldats des Forces armées royales avec leurs homologues des Marines, avec la présence de militaires de pays alliés, à une opération entre l’armée des Etats-Unis et celles de pays africains.