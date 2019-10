France : Saillie raciste dans un guide publié par les étudiants de l’EM Lyon

Depuis samedi, les rédacteurs du guide des étudiants de l’Ecole de management de Lyon (EM Lyon) essuient les critiques sur les réseaux sociaux, à cause de propos racistes repris dans l’édition 2020 de leur publication, intitulée «Le Petit Paumé». Entre «rebeus» et «roux», des textes à charge raciste ont en effet été repris plusieurs fois dans la version finale.

«Alors que je fuis une bande de rebeux place Guillotière, je m'engouffre, un peu par hasard à Ho36. Bonne pioche !», lit-on dans le guide. Plus loin, ce dernier présente les Anglais et les Irlandais comme «des roux qui mangent des fish and chips aromatisés à la bière et sortent en titubant à 21h en pleine semaine».

Chaque année les étudiants de l' @EMLYON sortent un guide qui s'appelle "Le Petit Paumé" censé regrouper, selon eux, les meilleures adresses lyonnaises. Et cette année c'est peu dire qu'on hallucine un peu et que wow, la future élite de la nation elle pue le racisme pic.twitter.com/obbqTsBebs — Mais c'est sa tante (@dontfuckuraunt) October 12, 2019

«L’EM est riche du campus de Casablanca et de la diversité de ses étudiants. Autant dire que si les auteurs de cette critique ne veulent pas croiser de ‘rebeus’, il est souhaitable qu’ils changent d’école», s’indigne un internaute.

La publication a également fait réagir le directeur général de l’institut, le Franco-marocain Tawhid Chtioui, qui explique ce dimanche osciller «entre indignation, colère et grande tristesse à la lecture de l’édition 2020 du Petit Paumé». «J’ai demandé que se tienne, très rapidement, un conseil de discipline en présence des rédacteurs des articles, du rédacteur en chef et du Président du Petit Paumé, afin qu’ils répondent de la banalisation ouverte de propos discriminants dans ce guide, en total non-respect des valeurs de l’école», explique le responsable.

En tant que directeur général @EMLYON mais aussi, et surtout, en tant que citoyen, j’oscille entre indignation, colère et grande tristesse à la lecture de l’édition 2020 du @lePetitPaume.

J’ai demandé que se tienne, très rapidement, un conseil de discipline en présence... — Tawhid CHTIOUI (@tawhidChtioui) October 13, 2019

Dans d’autres tweets, Tawhid Chtioui exige que Le Petit Paumé «présente instamment des excuses pour ces propos et, notamment, aux entreprises et citoyens qui ont soutenu cette édition». «Enfin, à titre personnel, je souhaite également que tous les passages incriminés soient retirés», indique-t-il.