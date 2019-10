Pays-Bas : Sortie du film basé sur le roman du Néerlando-marocain Mano Bouzamour

C’est demain, 10 octobre 2019, que le public néerlandais découvrira «De Belofte van Pisa». Film dramatique hollandais réalisé par Norbert ter Hall, il est basé sur le roman du Néerlandais d’origine marocaine Mano Bouzamour.

Mardi, et en prévision à sa sortie, le média néerlandais NRC lui consacre un article, allant même jusqu’à évoquer son contexte : le nouveau cinéma multicolore et diversifié aux Pays-Bas.

«C'est un film sur les barrières qu'un talent musical marocain d'Amsterdam-Nord doit franchir pour être le premier de sa famille à obtenir un diplôme dans un lycée prestigieux à Amsterdam-Sud», raconte-t-on. Le film met aussi en avant les préjugés et le racisme que ce jeune néerlandais de parents marocains va endurer durant le film.

«Avec leur série télévisée A'dam - EVA, les fabricants Ter Hall et Alberdingk Thijm ont développé [dans De Belofte van Pisa, ndlr] un radar sophistiqué pour un Amsterdam multicolore et diversifié. Quelque chose se passe dans tous les coins de l'image qui montre que la réalité d'Amsterdam n'est plus aussi noire et blanche que celle du personnage principal Sam», explique-t-on.

«De Belofte van Pisa» est aussi, selon RC, une référence claire au film «Angst essen Seele auf» du réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder, sorti en 1974 et considéré comme l'un des premiers films européens sur le racisme. Ce film évoquait la relation interculturelle entre un migrant marocain et une femme de ménage allemande.

Né en 1991 à Amsterdam, Mano Bouzamour est un romancier et éditorialiste néerlandais. Son premier roman, «De belofte van Pisa» (La promesse de Pise) publié en 2013 lui a valu un succès retentissant. Il s'agit d'une autobiographie dans laquelle le Néerlando marocain raconte son enfance et sa jeunesse en tant que fils d'immigrés aux Pays-Bas.