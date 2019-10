La diplomatie israélienne couvre d’éloges les liens historiques avec le Maroc et les Marocains

Le ministère israélien des Affaires étrangères jette des fleurs en direction des Marocains. Après des salutations en dialecte, Leour Bendor de la direction du Moyen orient s’est chargé de rappeler les «liens historiques» entre le Maroc et son pays, dans une vidéo postée sur la page Facebook Israël Arabic. «Depuis sa création, Israël a accueilli des centaines de milliers de Marocains. Ils constituent une part importante de la société israélienne».

«La culture israélienne a été fortement influencée par le patrimoine marocain, particulièrement la musique, la cuisine et même des valeurs humaines, telles la modération, la tolérance et l’acceptation de l’autre», a-t-il expliqué. Un joli tableau dessiné par l’officiel israélien en omettant d’évoquer la difficile période durant laquelle les Marocains de confession juive étaient considérés comme des citoyens de seconde zone par Tel aviv.

Il a préféré souligné l’attachement même chez les nouvelles générations de juifs originaires du royaume à leurs racines marocaines : «Ils chantent des chansons marocaines et jouent des pièces de théâtre en dialecte marocain, ce qui réchauffe le cœur».

Deux semaines après le petit déjeuner ayant réuni Kushner, Lerman et Charai

Le diplomate a enchainé en évoquant ses compatriotes qui visitent annuellement le Maroc. «Ils sont des dizaines de milliers de touristes», précise Bendor. De retour en Israël, «ils parlent avec admiration du Maroc et du peuple marocain et gardent de bons souvenirs de leur voyage». Dans ses éloges, Bendor n’a pas oublié de saluer «la restauration des synagogues en tant que patrimoine commun».

«La coopération conjointe entre Israël et le Maroc s’est diversifiée, intégrant les domaines de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, et ce, malgré l'absence de relations diplomatiques entre les deux pays.» Leour Bendor

Leou Bendor a parlé avec nostalgie des années durant lesquelles le Maroc avait une représentation diplomatique à Tel-Aviv. Une lune de miel officielle interrompue en octobre 2000 suite à la visite de provocation effectuée, quatre semaines auparavant, à l’esplanade des mosquées, par l’ancien Premier ministre Ariel Sharon, alors député du Likoud.

Néanmoins cette rupture n’a pas pour autant entamer les échanges entre les deux Etats. Les contacts politiques se sont poursuivis. En 2003, le roi Mohammed VI recevait à Tétouan le ministre des Affaires étrangères Silvan Shalom. Trois années plus tard, Amir Peretz fraichement élu chef du Parti Travailliste a eu droit au même privilège. Mais depuis ces contacts se font de plus en plus rares.

La diffusion de la vidéo du diplomate Leour Bendor intervient suite au petit déjeuner ayant réuni à Washington Jared Kushner, l’Israélien Eran Lerman, vice-président de l’ «Institut Jerusalem Institute for Strategy and Security (JISS)» et colonel de réserve à l’armée israélienne et l’éditeur marocain Ahmed Charai, membre d’influents think-tank aux Etats-Unis.