La Rhénanie du Nord-Westphalie met en honneur les personnes d'origine étrangère

Professeur de lycée aux racines marocaines, à l'origine de Mohamed, médecin, officier de police, la Rhénanie du Nord-Westphalie (NRW), Etat fédéral de l'ouest de l'Allemagne poursuit sa campagne pour l'intégration avec des nouveaux visages sur des panneaux d'affichage et en ligne.

«Notre campagne constitue un signal important en période de populisme et d'agitation de droite», a déclaré lundi le ministre de l'Intégration, Joachim Stamp (FDP), lors de la présentation des nouveaux modèles de campagne. Cité par la Deutsche Presse-Agentur (Dpa), l’agence allemande de presse, le secrétaire d'Etat Serap Güler (CDU) affirme de son côté que «les modèles proviennent de toutes les couches de la société».

Sur les affiches, les résidents de cet Etat, d'origine étrangère, racontent ce qui les relie au pays et comment ils ont réalisé l'intégration. «Qu'il s'agisse d'un douanier, d'un contrôleur, d'un interprète, d'un policier ou d'un médecin, les habitants de Rhénanie du Nord-Westphalie apportent une contribution importante à notre société, quelle que soit leur origine», a ajouté Serap Güler.

Elles sont déjà 42 personnes de NRW ont déjà posé pour cette campagne. «Sur les réseaux sociaux et sur environ 1 700 affiches vécues, la diversité est montrée et promue pour plus de cohésion sociale», affirme-t-on sur le site de l’initiative.