Les Marocains Hakimi et Ziyech grands buteurs lors de la 2e journée de la Ligue des Champions

Belle prestation des joueurs marocains engagés dans la 2e journée de la ligue des Champions d’Europe. Achraf Hakimi, le défenseur du Borussia Dortumnd, a permis à son équipe de revenir avec les trois points de la victoire du terrain de Slavia Prague grâce à un doublé. Une première pour le joueur marocain dans le cadre de cette compétition.

Pour sa part Hakim Ziyech s’est illustré à Valence. Le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam a ouvert le score dès la 8e minute grâce à un tir croisé qui s’est logé dans la lucarne gauche du gardien du FC Valence. C’est d’ailleurs sa 4e réalisation depuis le début de la ligue des champions. Durant les éliminatoires, il a en effet marqué deux buts contre les Grecques du PAOK et un autre contre les Chypriotes du APOEL de Nicosie.

Le but de Ziyech a ouvert la voie aux joueurs de l’Ajax de creuser l'avantage à deux reprises en 2e mi-temps.

