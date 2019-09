SSH Design nommé consultant principal pour un projet résidentiel à Marrakech

Le groupe SSH Design a confirmé être le principal consultant en matière de conception d’un projet résidentiel cinq étoiles dans le secteur de l’hôtellerie et du luxe à Marrakech, au Maroc. Le projet couvre une superficie de 750 000 m² et comprend notamment des villas, indique le site Me Constructions News.

D’après un communiqué, le projet comprend un hôtel St. Regis Resort, proposant 60 chambres, 20 villas, une salle de soirée, un centre de conférence, des restaurants et d’autres installations de loisirs, ainsi que des villas séparées.

La composante résidentielle du projet à usage mixte comprend des villas standard et jumelées, tandis que la composante résidentielle comprend des appartements, des magasins et une académie sportive.

«Nous sommes très heureux d’avoir été nommé consultant principal en design pour ce projet prestigieux. Notre nomination témoigne non seulement de notre tradition en matière de conception de bâtiments dans le secteur de l’hôtellerie, mais confirme également notre engagement envers le marché marocain de l’architecture et de l’ingénierie», a déclaré Danny Warde, directeur marketing de SSH.

La première phase du projet, qui consiste en un terrain de golf de 18 trous, a été achevée, a annoncé le groupe. La deuxième phase comprendra les composantes hôtelière, résidentielle, de vente au détail et paysagère.