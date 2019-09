Casablanca : Le Tremplin L’Boulevard dévoile ses six vainqueurs

Les vainqueurs de la dernière édition du Tremplin L’Boulevard, tenue à Casablanca, sont désormais connus. Cette compétition, qui dévoile chaque année de nouveaux talents dans trois catégories musicales, s’est en effet clôturée avec la consécration de deux groupes de rap/hip hop, deux de rock/metal et deux de fusion.

Le groupe 1150 venu de Rabat a remporté le premier prix dans la première catégorie, aux côtés de Lmouchaghib, originaire de Deroua. Dans la seconde, les gagnants sont Torpedo (Fès) et Deep Scar (Tanger). Dans la troisième, c’est Snitra (Oujda) qui s’est octroyé le jackpot, suivi de Hiwayga (Casablanca). Ces jeunes artistes se sont produits pour la première fois devant le public, s’offrant ainsi cette occasion dans le cadre du festival L’Boulevard en première partie d’artistes confirmés, précisent les organisateurs à Yabiladi.

«Les premiers prix de chaque catégorie touchent un chèque de 10 000 DH, contre 5 000 DH pour les deuxièmes prix, en plus de la prise en charge financière de l’enregistrement de deux morceaux par groupe», expliquent-ils encore. «Comme chaque année, ils bénéficieront tous d’une formation intensive de trois jours qui leur donnera les clés nécessaires pour entamer leur carrière professionnelle», ajoutent les organisateurs.

Du 16 au 18 septembre 2019, ils prendront part à un atelier de communication pour mieux maîtriser les outils de création de l’identité de leurs groupes, de réalisation d’un kit presse et d’utilisation des réseaux sociaux pour faire leur promotion. Les gagnants auront également droit à un atelier pour appréhender la théâtralité de l’espace et l’expression scénique, en plus d’un atelier d’écriture, d’éclairage de scène et de techniques pour mieux échanger avec les régisseurs.

Est également prévu un atelier de techniques vocales pour perfectionner la performance artistique de chaque groupe, ainsi qu’une séance de formation autour des droits d’auteur. Ils se produiront dans le cadre du 19e festival L’Boulevard, tenu en ce moment et jusqu’au 22 septembre.