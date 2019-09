Maroc : Un rapport médical confirme l’IVG de Hajar Raissouni

Interpellée samedi pour soupçons de «débauche, avortement et tentative d’avortement», la journaliste Hajar Raissouni a déclaré aux juges ne pas avoir eu recours à une interruption volontaire de grossesse, mais plutôt une intervention chirurgicale urgente à la suite de saignements aigus. Cependant, l’expertise médicale effectuée au CHU Ibn Sina de Rabat pour les besoins de l’enquête indique l’inverse.

Obtenu par le site d’information Barlamane.com, le document fait état de la présence d’une grossesse «avortée à sept semaines d’aménorrhée» et qui ne serait pas la première. Contacté par Yabiladi, Saad Sahli, l’avocat de la journaliste, contredit le contenu du compte-rendu publié. Il indique que «les conclusions de la police judiciaires sont claires, il n’y a pas eu d’IVG». Sur sa possession ou non d’indices écrits appuyant ses arguments, Me Sahli n’a toutefois pas donné de suites à nos échanges.

Comparaissant dimanche pour une première audience avec son fiancé, le gynécologue soupçonné d’avoir effectué l’intervention, l’assistant et la secrétaire du médecin en question, Hajar Raissouni a été arrêtée à la sortie du cabinet où l’opération aurait eu lieu. Depuis, des acteurs de la société civile ont exprimé leur solidarité avec la journaliste du quotidien arabophone Akhbar Al Yaoum, appelant à se tenir à la discrétion sur la vie privée des uns et des autres ainsi qu’au respect de la dignité et du droit des femmes de disposer de leur corps.