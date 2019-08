Maroc : Mohamed Amoura répond à Anas Doukkali et à l'Ordre des médecins

Le journaliste et animateur de la Radio nationale, Mohamed Amoura. / Ph. DR

Le paysage médiatique marocain est secoué cette semaine par une polémique opposant, d’une part, le journaliste de la Radio nationale, Mohamed Amoura, et de l’autre, l’Ordre des médecins et le ministère de la Santé.

Après la lettre adressée par l’Ordre des médecins à la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), le journaliste a fait savoir, dans une longue lettre adressée au ministre de la Santé, Anas Doukkali, que ce dernier a lui aussi saisi la HACA à propos de l’émission «Hdi Rassek» (Fais attention à toi) du samedi dernier. Une saisine pour «empêcher la diffusion d’un deuxième épisode» de l’émission qui s’est intéressée aux médecins et au secteur de la santé.

«L’histoire retiendra que vous êtes le premier ministre marocain à porter plainte contre un journaliste marocain ayant fait son devoir professionnel de dénoncer la corruption dans le cadre du droit à la liberté d’expression inscrit dans la Constitution marocaine, et le premier ministre à demander la fin de la diffusion d’un programme radiophonique dont le contenu n’est pas encore connu», a écrit le journaliste, dénonçant une «ingérence flagrante» dans les missions de la presse.

Cette polémique a suscité diverses réactions, comme celle du Forum marocain des jeunes journalistes. Hier, le FMJJ a annoncé sa «solidarité absolue et inconditionnelle» avec l’animateur radio, insistant sur «l’engagement pris par le journaliste Mohamed Amoura, lors de l’émission, au respect des règles de la profession du journalisme et de son éthique universellement reconnues», saluant son «sa précision et son impartialité».

Le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) a, de son côté, demandé au ministre de la Santé de retirer sa lettre, dénonçant une atteinte «dangereuse à la liberté de la presse et de l’édition».