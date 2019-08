Maroc : Le torchon brûle entre un animateur radio et l'Ordre des médecins

Un animateur d’une émission diffusée sur la Radio nationale aurait fait l’objet d’une plainte déposée par l’Ordre des médecins auprès de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA). Ainsi, selon Alyaoum 24, il s’agit du journaliste Mohamed Ammoura, animateur de l’émission «Hdi Rassek» (Fais attention à toi).

Dans sa lettre, l’Ordre des médecins a estimé que ladite émission du samedi dernier a fait appel «à des termes et des expressions qui constituent des jugements et des accusations gratuites adressé à la profession médicale, secteur public et privé confondus».

«Ces inexactitudes ont été répétées au cours de l’émission et qui entre dans le cadre du droit pénal comme : la fraude et l’escroquerie, utilisation de l'autorité pour intimider les patients, l’incitation des patients à remettre en question toute pratique médicale allant du diagnostic à la maladie et la corruption dans cette profession».

L’Ordre des médecins a appelé la HACA à «prendre la décision appropriée pour protéger le message médiatique», en réaction à sa plainte qu'elle considère comme «une demande urgente en raison de l'intention de l’animateur de programme de présenter un autre épisode» sur le même sujet, conclut Alyaoum 24.