Etats-Unis : Le Maroc à l'honneur dans une exposition de Martha Bohn

Une nouvelle exposition de photographies au Centre Marshall J. Gardner (Etat de l’Indiana) pour les arts dans la section Miller Beach mettra plusieurs pays à l’honneur, dont le Maroc.

Ainsi, selon le média local The Times of Northwest Indiana, l’exposition qui se déroule du 6 septembre au 6 octobre, mettra en avant les «Moments définitifs» au Népal, en Inde, à Cuba et au Maroc de la photographe née au Canada Martha Bohn.

Elle exposera ainsi 75 de ses photos à la galerie située à Gary, ville américaine du nord-ouest de l'État de l'Indiana.

«Lorsque je voyage, j'essaie de vénérer des lieux avec une perspective unique et de photographier des moments significatifs», a déclaré Bohn. «Je trouve que le meilleur moyen de voyager est de rencontrer les habitants, de converser avec eux, puis de tenter de capturer leur personnalité.»

Elle a pris des photos dans plus de 80 pays sur sept continents. Aujourd'hui professeur émérite à la retraite à la Northwestern University, Bohn a dirigé le programme de neurobiologie du centre de recherche Lurie Children's Memorial, où elle a dirigé un programme de recherche visant à mettre au point de nouvelles thérapies géniques pour la maladie de Parkinson.

En 2017, Martha Bohn a publié un livre contenant 49 photos prises de personnes au Maroc et comprend des artisans, des travailleurs, des vendeurs et des personnes vivant dans le désert du Sahara et dans les médinas de Marrakech et Essaouira.