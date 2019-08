Safi : Des documents confidentiels retrouvés dans une benne à ordures

Le weekend dernier, la préfecture de Safi a été en alerte générale suite à la découverte de plusieurs documents confidentiels dans une benne à ordures, rapporte le journal Al Akhbar dans son édition de ce mardi.

Des cartes électorales, des rapports sur le référendum de 2011, des copies du bulletin officiel, ainsi qu’une base de données personnelles sur les citoyens de la ville, entre autres, ont été retrouvés dans le quartier Anas. Le média souligne que ces documents, qui proviennent tous d’un arrondissement de la ville, n’ont pas préalablement été détruits.

«Le gouverneur de la province de Safi, Lahoucine Chaynane a convoqué les différents agents d’autorité concernés par l’affaire et ordonné l’ouverture d’une enquête», poursuit Al Akhbar. Ce dernier rappelle que ce n’est pas pour la première fois qu’un tel incident se produit au Maroc. En début d'année, des documents portant le logo et les sceaux du ministère de l'Energie, des mines et du développement durable, ainsi que la signature nominale de certains de ses hauts responsables, ont été découverts à Salé, chez un vendeur de pépites.

Le département d’Aziz Rebbah avait fini par reconnaitre une «fuite» qualifiée d’«illégale», en annonçant dans un communiqué, l’«ouverture d’une enquête» afin de déterminer les responsabilités et prendre les mesures qui s’imposent en conséquence. Selon la loi, les auteurs de ces fuites, qu’il s’agisse d’un acte volontaire ou pas, risquent de lourdes peines d’emprisonnement (2 à 6 ans), assorties de lourdes amendes, rappelle Al Akhbar, cité par Le 360.