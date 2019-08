Athlétisme : Victoire de Soufiane El Bakkali le pied en sang

Malgré un pied en sang il n’a pas abandonné la course et la médaille d’or. Au meeting de la Ligue de diamant de Paris de l’Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF), l’athlète marocain Soufiane El Bakkali a remporté, samedi soir, l'épreuve du 3000 m steeple.

Une victoire qui a un coût, rapporte le site de l’IAAF qui souligne que l'athlète marocain a été blessé au pied et que les traces de sang ont été visibles sur sa chaussure. Au cours de la même course, le champion du monde et olympique kenyan, Conseslus Kipruto lui aussi blessé, s’est contenté d’une cinquième place.

Not even a bleeding foot could stop Soufiane El Bakkali from winning.



The Moroccan claims his third 3000m steeplechase Diamond League victory of the season in 8:06.64.



? @Diamond_League

⏱: https://t.co/PerlfWkMhV pic.twitter.com/7MMm7zKsQd