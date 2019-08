Maroc : Après son tour de vélo jusqu’à la Mecque, Karim Mosta revient au bercail

A l’issue d’un voyage à vélo débuté en mai dernier et qui l’a conduit à la Mecque, où il a effectué son pèlerinage avant de reprendre le vélo, l’athlète franco-marocain de 65 ans, Karim Mosta, est rentré au Maroc. En effet, il est à Casablanca depuis jeudi en fin d’après-midi, après avoir parcouru 12 pays en deux roues jusqu’à son arrivée en Arabie saoudite.

Karim Mosta aura ainsi clôturé son tour du monde, puisque le sportif a, à la fin de ce périple, été présent dans 135 pays du monde. Boxeur, professionnel de natation puis marathonien, le sportif clôture sa carrière sportive avec un voyage alliant action humanitaire à apprentissage culturel, quête spirituelle, effort physique et mental.

«L’objectif de ce voyage a été de transmettre le goût de l’effort, des valeurs de persévérance et de détermination pour renforcer le mental», nous avait-il expliqué précédemment. Pour lui, «c’est une manière de dire aux gens qui ne font pas de sport, jeunes et moins jeunes, qui se laissent aller, qu’aucun objectif n’est impossible et qu’il n’y a pas d’âge pour le faire».

Tout au long de ce dernier voyage et encore aujourd’hui, une cagnotte Leetchi est ouverte pour la collecte de fonds qui serviront à aider des orphelins pour continuer leur scolarité, à l’approche de la rentrée, mais aussi pour mieux les faire profiter des vacances. Ce sont ces valeurs de partage que Karim Mosta veut continuer à transmettre et à partager, à travers l’accompagnement et l’encadrement sportif, notamment par le biais de conférences ou l’organisation de marathons.