Espagne : Les Marocains sur le podium des plus grands acheteurs de biens immobiliers

Les étrangers ont acheté, au premier trimestre de l’année en cours, 16 000 maisons en Espagne, soit 12,2% de tous les achats effectués, rapporte jeudi le média espagnol La Vanguardia.

Si les Colombiens, les Français et les Allemands constituent les acheteurs les plus actifs sur les zones côtières, les Roumains et les Marocains seraient ceux qui mènent le plus d’opérations à l'intérieur de l'Espagne, poursuit-il, citant les données fournies par l'Association des registraires d’Espagne.

Ainsi, au cours du trimestre, les achats de biens immobiliers par des étrangers ont augmenté par rapport au trimestre précédent, en dépit de la baisse d’activité des acheteurs britanniques, qui a atteint son taux le plus bas avec 13,79% des opérations.

Viennent après eux les acheteurs Français (7,6%), Allemands (6,9%), Marocains (6,1%), Roumains (6,1%) et Belges (5,4%). Les Italiens (4,9%) et les Chinois (4,5%) clôturent le classement.

Au total, les étrangers ont acheté 64 800 maisons au cours des douze derniers mois et ont augmenté leurs achats par rapport au trimestre précédent, d'environ 1 000 maisons supplémentaires, conclut La Vanguardia.