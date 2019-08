Viol collectif en Espagne : La fachosphère dénonce des Maghrébins sans preuve

L’accusation de viol collectif qui pèse sur cinq jeunes français en Espagne n’a pas tardé à agiter la fachosphère. Sur les réseaux sociaux, la rumeur veut que les cinq Français soient «d’origine maghrébine», alors que rien ne permet toutefois de l’affirmer à ce stade, a rapporté hier France Soir.

Sur Twitter, nombreux ont été les internautes à dénoncer «des Français de papiers» ou «des Maghrébins», peu après qu’une jeune norvégienne a accusé, à Benidorm, cinq jeunes Français de l’avoir violée. Parmi ces comptes, «La Plume Libre», qui relaie régulièrement de fausses informations selon France Soir, a expliqué que «d’après les médias espagnols, ils seraient d’origine maghrébine mais ont la nationalité française. Ils ont été arrêtés». Ce compte a affirmé que l’information vient de l’hebdomadaire Le Point. Cependant, l’article du magazine sur ce sujet ne fait aucunement mention d’une quelconque origine des suspects. France Soir ajoute que ce type de propos se retrouve sur des sites islamophobes, tels que «Résistance républicaine», sans toutefois apporter de preuves.

De plus, la presse espagnole ne faisait pas non plus mention, jeudi 8 août, d’une origine nord-africaine des suspects. Elle donne simplement leur nationalité, à savoir française. Le site «Mediterraneo digital», qui se présente comme «politiquement incorrect» et est classé très à droite, présente les suspects comme «des Français d’origine maghrébine». France Soir précise que l’ensemble des faits divers affichés sur sa page d’accueil sont présentés comme ayant été perpétrés par des personnes originaires d’Afrique du Nord. Le média ne cite en outre aucune source qui lui permettrait d’affirmer que les suspects Français sont d’origine maghrébine.