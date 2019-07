Royaume-Uni : Un expert indépendant au gouvernement pour définir l’islamophobie

Un conseiller indépendant a été nommé mardi 23 juillet pour fournir des conseils d’experts sur une définition de l’islamophobie au sein du gouvernement britannique, indique ce dernier sur son site.

L’imam Qari Asim, vice-président du groupe de travail sur la haine anti-musulmane, dirigera le processus d’établissement d’une définition de l’islamophobie. Il sera rejoint par un deuxième conseiller dont le nom sera confirmé ultérieurement.

Pour ce faire, il s’appuiera sur les définitions de l’islamophobie actuellement à l’étude, y compris la définition formulée par le groupe parlementaire multipartite (APPG) pour les Britanniques de confession musulmane. Pour précision, les APPG sont des groupes parlementaires composés de députés de tous les partis politiques.

L’imam s’appuiera également sur un large éventail d’opinions et travaillera en étroite collaboration avec le groupe de travail intergouvernemental de lutte contre la haine islamophobe, dans le but de s’assurer un large soutien au sein des communautés musulmanes et de la société.

«Le gouvernement convient qu’il est nécessaire de définir formellement l’islamophobie pour renforcer nos efforts contre la haine anti-musulmane. Mais la définition de l’APPG soulève des questions, car on craint que celle-ci ne porte atteinte à la liberté d’expression et empêche de critiquer légitimement l’extrémisme islamiste ou des pratiques culturelles inacceptables. C’est une question qui nécessite un examen attentif», souligne le gouvernement britannique.