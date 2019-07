Laâyoune : Découverte du corps d'un Caïd avec les traces d'une balle d'un fusil de chasse

Le corps d'un agent d'autorité de grade de Caïd a été retrouvé, lundi matin au lotissement Addoha dans la ville de Laâyoune, portant les traces d'une balle tirée d'un fusil de chasse, a-t-on appris auprès des autorités locales de la wilaya de la région de Laâyoune-Sakia Al Hamra, précisant que la dépouille a été découverte près de la voiture de service utilisée par le défunt.

Les autorités locales et les services de la police technique et scientifique sont intervenus pour effectuer les constats préliminaires, ajoute la même source, notant que le corps du défunt, qui était en charge du Caïdat El Hagounia dans la Province de Tarfaya, a été transférée à l'hôpital régional de Laâyoune pour autopsie. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider les circonstances et les causes de ce décès.