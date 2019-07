Le Maroc remporte le bronze lors de l’Exposition philatélique mondiale China 2019

Le Maroc a remporté une médaille de bronze lors de l’Exposition philatélique mondiale China 2019. La 16e édition de la classe de compétition philatélique organisée par l’Union postale universelle à Wuhan, en Chine, au mois de juin dernier, s’est tenue en marge de l’Exposition philatélique mondiale China 2019.

«Le Maroc s’est particulièrement illustré pendant cette compétition en remportant la médaille de bronze du Groupe A qui regroupe les pays réalisant jusqu’à 30 émissions de timbres-poste par an. La compétition a concerné les émissions de timbres accomplies par plus de cinquante pays en lice durant les 3 dernières années», indique un communiqué parvenu à notre rédaction. L’évaluation a porté sur les critères suivants : utilité, originalité, qualité de la présentation, qualités techniques du matériel philatélique exposé et intérêt philatélique.

«Cette consécration est le fruit des belles réalisations philatéliques du Groupe Barid Al Maghrib qui se caractérisent par leur diversité thématique et par leur innovation créative», a déclaré Amin Benjelloun Touimi, directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib.

Un certificat pour cette médaille sera décerné au Maroc lors de la tenue de la séance plénière du Conseil d’exploitation postal qui se déroulera au siège de l’Union postale universelle à Berne en octobre prochain.