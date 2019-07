Sept villes marocaines accueilleront la 12e édition des Jeux africains

Le Maroc a annoncé les sept villes qui accueilleront la 12e édition des Jeux africains, l’événement multisports du continent africain le mois prochain. Selon Ghana Business News, ces Jeux, qui se dérouleront au Maroc du 19 au 31 août, seront organisés dans les villes de Salé, Rabat, Témara, Casablanca, El Jadida, Mohammedia et Benslimane.

Le choix de ces villes est basé sur la qualité des installations sportives et un hébergement adéquat pour les différentes disciplines participant à la manifestation. L'événement doit connaître la participation de 6 500 athlètes, de 1 500 responsables techniques et chefs de délégations, ainsi que de 2 000 bénévoles, qui accompagneront les participants tout au long de la compétition, soit un total d'environ 15 000 personnes.

«Le Royaume du Maroc a fait face à un défi majeur en organisant et en se préparant, en huit mois, pour ces Jeux», a déclaré Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports, lors d'une conférence de presse. Il a rappelé que le Maroc a accepté d’accueillir cet événement «à la demande de l'Union africaine», notant que les préparatifs des jeux sont presque terminés. L’occasion pour lui d’assurer que le royaume et d'autres partenaires sont déterminés à faire de l'événement un tournoi de qualification pour les Jeux olympiques ou une étape pour collecter les points de qualification pour les Olympiades, afin d'attirer le plus grand nombre d'athlètes distingués au niveau africain.

Les Jeux africains sont organisés tous les quatre ans. La capitale du Congo Brazzaville avait accueilli la première édition en 1965 et la dernière en 2015, tandis que celle de 2023 sera accueillie par le Ghana, conclut le média.