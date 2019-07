Incendie sur le site de Maghreb Steel près de Mohammedia

Le pire a été évité, vendredi, pour Maghreb Steel lorsqu'un incendie s'est déclaré sur son site industriel de Bled Solb, situé à Chellalate, près de Mohammedia.

Selon 2M.ma, qui cite un communiqué de la société marocaine leader dans le domaine de l'acier, l'incendie qui s’est déclaré à 18h30 sur le site serait dû à un problème technique survenu dans l’engin de la pelle à ferraille provoquant un départ de feu qui s'est vite propagé au stock de ferrailles.

Les équipes Maghreb Steel présentes sur place ont immédiatement déclenché la procédure de sécurité et alerté les pompiers et les autorités locales. L’intervention pour contenir l’incendie a nécessité l’implication de trente agents de la protection civile, vingt membres de l’équipe de sécurité de Maghreb Steel, une soixantaine d'agents de l’entreprise ainsi que l'équipe dirigeante, poursuit le communiqué. Celui-ci ajoute que cinq camions de défense contre incendie de la protection civile et un camion de défense contre incendie de Maghreb Steel ont été mobilisés.

«Aucun dégât humain ou matériel n’est à déplorer. Tous les moyens humains et matériels ont été mis en œuvre, notamment l’usage des chargeuses de ferraille adaptées à de très hautes températures. A 22h30, le feu a pu être circonscrit au tas de ferraille dans lequel il s’était déclenché.» Maghreb Steel

Maghreb Steel d’affirmer que «cet incendie n’aura aucune incidence» sur son activité.