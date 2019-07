Îles Canaries : Lancement d'un cycle de cinéma marocain

Les membres de la communauté marocaine établie dans l'île de Grande Canarie et le public canarien seront au rendez-vous, à compter de ce vendredi, avec un cycle de cinéma marocain, à l'initiative du consulat général du royaume à Las Palmas.

Ce cycle cinématographique, qui s'inscrit dans le cadre des activités culturelles annuelles organisées par la représentation diplomatique marocaine, sera marqué par la projection de huit productions marocaines au cinéma Monopol, devenu une référence en matière de projection de cycles de cinéma international.

Au total, huit films seront projetés à cette occasion entre le 12 et le 18 juillet courant, dont Rock The Kasbah, Aida, Les Chevaux de Dieu et Mains rudes, apprend-on auprès du consulat général. Tous les films seront sous-titrés en espagnole.

Cette initiative intervient dans le cadre des efforts visant à rapprocher le public canarien de l'art et de la culture marocains, notamment dans le domaine cinématographique. Elle a aussi pour but de mettre au fait les membres de la communauté marocaine établis aux îles Canaries de l'actualité culturelle dans leur pays d'origine.

Un cycle similaire aura lieu en octobre prochain en collaboration avec l'université de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGG) à l'amphithéâtre de la faculté des lettres.