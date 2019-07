Casablanca : Trois projets primés lors du premier Hackathon du développement humain

Trois projets ont remporté jeudi le premier Hackathon du développement humain, une compétition d'idées de projets, au niveau de la région Casablanca-Settat.

Ainsi, le projet «Mon enfant créatif» a décroché la première place, tandis que la deuxième a été l’œuvre du projet «Ma famille» et la troisième de celui «Kittens of Atlas».

Ce premier Hackathon de la petite enfance, organisé par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) du 9 juillet au 8 août dans les 12 régions du royaume sur le thème «Développer la petite enfance, un engagement envers l’avenir», vise à mobiliser les jeunes dans un esprit d’entrepreneuriat social et à faire émerger des idées de projets innovants qui répondent à des problématiques locales en relation avec la petite enfance.

L'annonce de ces trois lauréats dans la région Casablanca-Settat constitue la première étape de ce concours qui se tient en amont des Assises nationales du développement humain prévues les 18 et 19 septembre de l’année en cours.

«Mon enfant créatif», qui représentera ainsi la région aux phases finales nationales en marge des Assises, consiste en la création d’un jeu en lettres conçu spécialement pour les enfants en âge préscolaire et équipé d’une puce intelligente qui interagira avec l’enfant pendant le jeu tout en stockant les émotions de l’enfant, son état psychologique et ses relations avec ses parents en vue de contribuer à fermer la voie à la violence domestique et de créer une coopération entre l’enfant et son environnement.

Les douze hackathons, qui seront ainsi organisés dans les chefs-lieux de région, regroupent, chacun, une cinquantaine de participants pendant deux jours et demi. Ils recevront un encadrement et des formations accélérées dans plusieurs disciplines tels le marketing, l’élaboration de modèles d’affaire ou encore la finance.